В колледже в Москве нашли тела убитых преподавателя и студента

В политехническом колледже в Москве нашли тела убитых преподавателя и студента. Об этом сообщили в столичном Следственном комитете. Возбуждено уголовное дело по факту "убийства двух и более лиц". На месте происшествия работают следователи и криминалисты.

Как сообщают источники "Московского комсомольца", студент на перемене убил учителя ОБЖ ножом, после чего покончил с собой. Ученик сделал фотографию на фоне убитого преподавателя и выложил ее в социальные сети. Официально эту информацию пока не подтвердили.



