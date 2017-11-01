Задержан подозреваемый в краже текста Дейтонского соглашения

В Боснии и Герцеговине задержан боснийский серб Зелько Кунтос по подозрению в мошенническом приобретении оригинальной копии мирного соглашения по Боснии и Герцеговине, заключенному в 1995 году в Дейтоне - на американской авиабазе. Прокурор в среду сообщил, что Зелько Кунтос арестован 31 октября и допрошен.

В ноябре 1995 года президенты Боснии, Сербии и Хорватии, главы трех сторон, участвовавших в боснийском конфликте, в котором погибло более 100 000 человек, под эгидой США заключили соглашение, известная как Дейтонское, на авиабазе в Дейтоне, штат Огайо. Остается неясным, как Кунтосу удалось получить документ.

"Он прятал его в своем доме в Пале, где во время обыска мы его нашли", - сообщил прокурор. Город Пале, пригород Сараево, был штаб-квартирой руководства боснийских сербов во время конфликта 1992-1995 годов. По сообщениям местных СМИ, Кунтос работал водителем и телохранителем бывшего спикера парламента в сербском регионе Республика Сербска. Недавно он попытался продать документ за 100 000 боснийских марок (59 000 долларов США), сообщают местные СМИ.

В 2008 году оригинал, выделенный боснийской стороне, исчез и страна получила новый экземпляр из Парижа, где было подписано соглашение.