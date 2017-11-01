Семья, вера, сплоченность, яхта, офшор в Панаме

В Москве в храме Христа Спасителя открылся Всемирный Русский народный собор (под этим названием скрывается консервативно-патриотическая конференция, возглавляемая Патриархом Кириллом; собор проходит ежегодно с 1990-х годов).

На первом заседании с участием лидеров всех думских фракций и Сергея Кириенко речь зашла о сотой годовщине революции и о том, что Путин некогда назвал "духовными скрепами". Революцию собравшиеся главным образом ругали (не только Октябрьскую, но и революцию вообще), а скрепы призывали укреплять.

И так далее. Но наибольший интерес вызвало выступление Вячеслава Володина с таким главным тезисом:

Кто не понял, тот поймет:

Интересно, что в другой аудитории - гораздо более левой, чем участники Всемирного русского собора, на фестивале молодежи и студентов - Володин расставлял акценты совсем по-другому.

Столетие Октябрьской революции 1917 года должно стать объединяющим событием, и для этого надо говорить не о нем самом, а об успехах, которых удалось достичь после этого. Таково мнение председателя нижней палаты парламента Вячеслава Володина.

​На осуждении революций Володин не остановился, представив и "позитивную программу".

Мы должны научиться ценить и оберегать существующее жизнеустройство. Понимать, как в этом жизнеустройстве выражаются наши базовые ценности: семья, вера, сплочённость, Родина. И конечно - справедливость, недостаток которой может вносить в общество раскол, создавать почву для деятельности революционных маргиналов и, в конечном счете, разрушать, казалось бы, незыблемые устои государственности - приводят цитату "Ведомости".

Консервативные идеологи похвалили спикера Думы:

Борис Межуев

Яркое выступление В.В. Володина на Русском Соборе в защиту принципов Великой Эволюции. Михаил Булгаков остался бы доволен.

Холмогоров Егор

Володин на ВРНС внезапно выступил с зажигательной ультраконсервативной и антиреволюционной речью.

Обозначил базовые ценности России:

Семья

Вера

Сплоченность

Родина

Справедливость

Это, в общем-то, ответ на вчерашнюю речь Патриарха, в которой тот отверг лозунг «Свобода, равенство, братство».

А дальше председатель Госдумы и вовсе отверг революцию как способ политического действия, причем явно с намеком на веселую жизнь небратьев.

«Недопустимо романтизировать революции и героизировать людей, свергающих законные правительства, обрекающих свои народы на бессмысленные страдания. В сознании большинства граждан революционность превращается в синоним ангажированности, преступности и отсталости».

​Не все хвалят Володина.

Андрей Кураев

Очень предупредительно.

Фашистская идеология во вполне внятном виде. Вот сейчас некто, выступая после Жириновского, говорит "Как здорово, что в этом нашем собрании чувствуется напор крови, голос крови!".



Солидарность-справедливость-единство. Кругом враги. Внутри тоже враги. Власть всегда права. Мы никогда никого не обижали, под нами всем всегда хорошо. Государство (!) сохранило все национальные языки. "Русский народ - жертва революции, навязанной ему Западом" (Щипков)

@zagibaigvozdi

Володин назвал пять базовых ценностей России: Путин, Путин, Путин, Путин, Путин. Ибо <нефиг>.

Незыгарь

Володин сформулировал на Русском Соборе 5 базовых ценностей жизнеустройства: семья, вера,сплоченность, Родина и справедливость. И стыдливо умолчал о 6-ой ценности- лагеря.

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​Выступил, наконец, и Патриарх Кирилл. Он тоже осудил революцию 1917 года, но считает, что ее последствия преодолены.

Несмотря на то, что количество конфликтов, войн и революций в мире стремительно растет, России тем не менее хватает сил оставаться островом стабильности в этом опасном потоке, идти по своему историческому пути.

Сегодня наше общество консолидировано, в нем нет того трагического гражданского раскола, который разделял народ пополам. Напротив, сегодня мы вновь учимся радоваться национальному объединению и примирению. Это объединение и примирение дают нам уверенность в том, что страна и общество не оступятся и не сорвутся в историческую пропасть, как это случилось в начале 1917 года. История России не ходит по кругу. Мы учимся на собственных ошибках. Мы приобрели иммунитет по отношению ко всем видам политического радикализма, для нас как никогда важен консенсус, важны общие ценности. Важно то, что объединяет, а не то, что разделяет. Продолжая возделывать и преумножать мир у себя, Россия может быть примером и моральной опорой для всех, кто желает пережить нынешний кризис.