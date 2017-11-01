ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ: слушания в Сенате по вмешательству РФ в выборы

В Сенате США продолжились слушания по вмешательству России в выборы президента в США в 2016 году. Видеотранляцию ведёт телеканал "Настоящее время".

В слушаниях в среду участвуют представители интернет-компаний Facebook, Twitter и Google. В ходе первого дня слушаний они извинились за то, что вовремя не пресекли попытки так называемых "российских троллей" оказать влияние на президентские выборы.

Facebook пообещала Конгрессу взять на работу более тысячи новых сотрудников. Они будут вручную просматривать данные о покупках политической рекламы, а также раскрывать источники её финансирования.

Сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что Россия использовала социальные сети для распространения дезинформации. По его словам, проблема фейковых новостей носит глобальный характер. "Сегодня это Россия, а завтра это будет Иран или Северная Корея." По его словам, политическую рекламу в соцсетях следует контролировать по тем же правилам, что на радио и телевидении.

По последним данным, компания Twitter обнаружила более 2700 связанных с Россией политических аккаунтов. Их деятельность была остановлена. Компания Facebook сообщила, что подготовленную российской "фабрикой троллей" рекламу посмотрели около 126 миллионов американцев.

Об Агентстве интернет-исследований со штаб-квартирой в Санкт-Петербурге стало известно в 2013 году. Пользователи соцсетей прозвали её "фабрикой троллей". По данным СМИ, сотрудники организации пишут комментарии и заметки в социальных сетях для создания видимости массовой поддержки политики Кремля.