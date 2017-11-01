Трамп объявил о намерении закрыть лотерею "Грин-кард"

Президент США Дональд Трамп объявил, что на смену политкорректности должно прийти правосудие – "быстрое и строгое".

Выступая на совещании кабинета в среду, президент США Дональд Трамп призвал сделать все необходимое, чтобы обеспечить безопасность американского народа. Заявление президента прозвучало в связи со вчерашним терактом в Нью-Йорке. Трамп призвал, в частности, к прекращению действия программы этнического многообразия, известной под названием Green Card lottery.

Для желающих получить вид на жительство в США, у которых нет родственников или работодателей в стране и которые не являются беженцами, визовая лотерея – единственный доступный вариант. Для участия необходимо иметь аттестат об окончании средней школы или несколько лет опыта работы. Трамп настаивает, чтобы критерием отбора кандидатов на получения вида на жительство в США стали "заслуги" претендента.