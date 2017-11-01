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Карлес Пучдемон решил не ехать в Мадрид для дачи показаний

Карлес Пучдемон

Отстраненный испанскими властями от должности глава Женералитата Каталонии Карлес Пучдемон не приедет в Мадрид в четверг для дачи показаний. Об этом в среду, 1 ноября, сообщил его бельгийский адвокат. Поль Бекаэрт ранее защищал баскских сепаратистов, предполагаемых членов террористической группировки ЭТА, чьей экстрадиции требовал Мадрид. Во вторник в интервью нидерландскому телеканалу Бекаэрт объяснил, что его клиент отказывается ехать в Испанию в связи с риском быть арестованным.

Пучдемон заявил во вторник, что находится в Брюсселе не для того, чтобы просить политического убежища. И заверил, что «законное правительство Каталонии» продолжит работать из Брюсселя, невзирая на ограничения, связанные с избранной сепаратистами стратегией ненасильственного сопротивления. Карлес Пучдемон приехал в Брюссель в понедельник, 30 октября.

Прокуратура Испании угрожает предъявить Пучдемону и его соратникам обвинения в мятеже в связи с организацией 1 октября референдума о независимости Каталонии. В случае признания Пучдемона виновным, ему может грозить тюремный срок до 30 лет.

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