ЦРУ: Иран помогал "Аль-Каиде" в войне с Соединенными Штатами

Центральное разведывательное управление США обнародовало в среду более четырехсот тысяч документов, найденных американским спецназом в укрытиии Усамы бин Ладена в Пакистане во время рейда, произошедшего 1-го мая 2011 года.

ЦРУ и прежде несколько раз публиковало большое количество документов из архива бин Ладена. Материалы в последнем досье подтверждают, в частности, мнение американского разведсообщества, что бин Ладен оставался реальным главнокомандующим "Аль-Каиды" до самых последних месяцев своей жизни. Они также проливают свет на причины нынешнего конфликта между "Аль-Каидой" и группировкой "Исламское государство" (запрещенной в России).

Досье содержит аналитическую справку на 19 страницах, составленную членом руководства "Аль-Каиды", свидетельствующую, что взаимоотношения суннитских джихадистов и шиитского Ирана были более сложными, чем можно было предположить, исходя только из их теологических расхождений. Тегеран, например, предоставил убежище части боевиков бин Ладена, бежавших из Афганистана после американской интервенции в сентябре 2001 года. Более того, Иран снабжал аль-кайдовцев деньгами и оружием и обучал их в лагерях "Хезбаллы" в Ливане, за что те расплачивались нападениями на американские объекты в Саудовской Аравии и других государствах Персидского залива.

С другой стороны, согласно документам, между "Аль-Каидой" и Тегераном случались и размолвки. Так, бин Ладен в какой-тот момент направил иранскому лидеру аятолле Хаменеи письмо с требованием освободить членов его семьи, содержавшихся под арестом в Иране. И даже отдал приказ похитить иранского дипломата, которого он хотел обменять на одного из своих командиров, удерживаемого иранцами.