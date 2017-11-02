В Красноярске встречу с Навальным отменили из-за отсутствия площадки

Встреча оппозиционера Алексея Навального с жителями Красноярска 3 ноября не состоится. Причина – отказ собственника согласованной ранее площадки. Координатор местного штаба политика Руслан Руденко сообщил Радио Свобода, что считает это следствием давления местных властей.

Встреча с красноярцами должна была состояться на площадке творческого пространства "Персонажи". За два дня до срока один из двух собственников помещения отказался заключать договор на проведение мероприятия. Найти новую площадку в короткие сроки не удалось.

По словам Руденко, он сделал звонки в десятки государственных и частных организаций и везде получил отказ. Активист рассказал, что не может назвать срок проведения встречи с Навальным, так как большинство владельцев площадок отказались сотрудничать не только сейчас, но и в будущем.

Ранее сообщалось, что недавно назначенный мэр Красноярска Сергей Еремин ужесточил правила проведения митингов. Теперь организаторы обязаны уведомлять о проведении протестных акций за 20 дней до мероприятия. В документе необходимо указать цель, дату, время и место проведения митинга, а также предполагаемое количество участников. Инициаторы обязаны предоставить полные сведения о себе, включая место жительства и номер телефона.