США призвали РФ не мешать следствию ООН по химоружию в Сирии

Белый дом поздно вечером 1 ноября призвал Россию прекратить блокировать возобновление полномочий следственного органа ООН, которому поручено определить, кто стоит за приминением химического оружия в Сирии. Россия наложила вето на возобновление действий в Совете Безопасности ООН по расследованию обстоятельств приминения химоружия. Полномочия следственного механизма ООН и Организации по запрещению химического оружия истекают в середине ноября.

Следственная группа ООН на прошлой неделе вызвала гнев российских дипломатов, когда установила, что сирийское правительство несет ответственность за апрельскую атаку газом зарин в сирийском городе Хан Шейхун, в результате которой погибли десятки людей. Россия и Сирия отрицают это утверждение.

"Эта бессовестная атака знаменует собой четвертый раз, когда орган ООН подтвердил, что режим президента Сирии Башара Асада использовал химическое оружие, и подчеркивает жестокое и ужасающее варварство Башара Асада и делая защиту, предоставленную ему Россией, более вопиющей", - говорится в заявлении Белого дома.

"Попытки России подорвать и ликвидировать следственный орган проявляют бессердечное пренебрежение к страданиям и гибели людей, вызванным применением химического оружия, и полное отсутствие уважения к международным нормам", - сказано в заявлении.

"Соединенные Штаты умоляют Совет Безопасности ООН продлить мандат Комиссии, чтобы мы могли продолжать выявлять виновных в этих ужасных нападениях и направить четкое сообщение о том, что использование химического оружия не будет допускаться", - сказал Белый дом. Правительство Асада неоднократно отрицало использование химического оружия. И заявляло, что воздушные удары в Хан Шейхун попали в склад оружия, принадлежащий повстанческим силам. Однако это утверждение было "исключено" председателем Комиссии ООН по расследованию Паулу Пиньейру.

На прошлой неделе в связи с обсуждением возобновления работы следственной группы заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков поставил под сомнение вывод о том, что Сирия стоит за атакой в Хан Шейхун, заявив, что расследование связано с "сомнительными свидетелями и неподтвержденными доказательствами".