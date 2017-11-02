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Новости

Fake news стало фразой года по версии словаря Collins English Dictionary

Выражение fake news (фейковые новости) стало словосочетанием года по версии одного из ведущих словарей английского языка – Collins English Dictionary.

Это выражение часто использует президент США Дональд Трамп для обозначения неправдивых, по его мнению, новостей. Оно стало одним из самых любимых в твит-арсенале главы Белого дома. Он неоднократно упрекал во лжи и распространении непроверенной информации критически настроенные к его администрации либеральные СМИ.

За последний год словосочетание fake news резко набрало популярность. Частота его использования выросла более чем в три раза.

Сам словарь Collins English Dictionary объясняет выражение fake news как "ложную, нередко сенсационную информацию, которую распространяют под видом новости". Словосочетание войдет в следующую печатную версию словаря.

В 2016 году в этой номинации победило слово Brexit (Брекзит). Оно обозначает выход Великобритании из Европейского союза.

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