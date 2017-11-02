Церкви России и Грузии выступили против "раскольников" в Абхазии

В Грузию с визитом прибыл руководитель отдела по внешним сношениям Русской православной церкви митрополит Иларион (Алфеев). В ходе встречи с главой Грузинской православной церкви митрополит Иларион передал патриарху Илие II приглашение посетить Москву от патриарха Кирилла и выступил с рядом жестких заявлений в адрес абхазских священнослужителей.

Обращаясь к католикосу-патриарху Илие II, митрополит Иларион заявил, что некая "группа", которая по его словам "захватила Новоафонский монастырь" в Абхазии, "удерживает святую обитель" и даже "объявила себя митрополией". Кроме того, она "упоминает молитвах не грузинского патриарха или главу русской православной церкви а вселенского патриарха, то есть патриарха Константинопольского".

Посланник патриарха Кирилла предложил грузинским иерархам создать специальную совместную группу для выработки общей позиции Москвы и Тбилиси по отношению к церковным проблемам в Абхазии, которая провозгласила независимость от Грузии после войны 2008 года. Москва признала независимость Абхазии. Большинство стран эту независимость не признают и считают Абхазию частью Грузии.

Митрополит Илларион имел в виду "Священную митрополию Абхазии" под предводительством бывшего клирика русской православной церкви архимандрита Дорофея (Дбар).

Русская православная церковь признаёт нерушимость канонической территории Грузинской церкви. В течение долгого времени главным "яблоком раздора" между ними считался вопрос о принадлежности Новоафонского монастыря имени Святого апостола Симона Кананита.

Несколько лет назад группа абхазских священнослужителей под руководством архимандрита Дорофея обосновалась в Новоафонском монастыре. Она заявила, что отныне абхазская церковь будет подчинятся напрямую константинопольскому патриарху, а не главам русской или грузинской церквей. Несколько лет назад патриарх Илия согласился передать монастырь в управление Московскому патриархату, но абхазские священнослужители не пустили в монастырь клирика, присланного из Москвы, и провозгласили в нем "Священную митрополию Абхазии".