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На 81-м году жизни умер российский писатель Владимир Маканин

Владимир Маканин (архивное фото)

Умер советский и российский писатель Владимир Маканин. Ему было 80 лет. Как сообщили в издательстве "Эксмо", последние годы Маканин болел. Он умер 1 ноября в своем доме в поселке Красный под Ростовом-на-Дону. 3 ноября там пройдут похороны писателя.

Владимир Маканин родился 13 марта 1937 года в городе Орск Оренбургской области. В 1965 году он публиковал свой первой роман – "Прямая линия". Среди работ писателя также книги "Предтеча", "Андеграунд, или Герой нашего времени", "Две сестры и Кандинский".

Маканин является лауреатом российских и международных литературных премий.

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