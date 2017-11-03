Флейта, скрипка и немножко нервно

Маяковский, конечно, знал оперные шлягеры, кое-что из камерного вокала, напевал при случае, бывал в опере, по крайней мере в Париже:

В смокинг вштопорен,

побрит что надо.

По гранд

по опере

гуляю грандом.

Но оперу не любил, считал ее устаревшим искусством.

С удивлением смотрю я, как с подмостков взятых театров звучат «Аиды» и «Травиаты» со всякими испанцами и графами, как в стихах, приемлемых вами, те же розы барских оранжерей и как разбегаются глаза ваши перед картинками, изображающими великолепие прошлого.

Или, когда улягутся вздыбленные революцией стихии, вы будете в праздники с цепочками на жилетах выходить на площадки перед вашими районными советами и чинно играть в крокет?

Знайте, нашим шеям, шеям Голиафов труда, нет подходящих номеров в гардеробе воротничков буржуазии.

Так он писал в марте 1918 года в «Открытом письме рабочим» - оно было опубликовано в первом и единственном номере «Газеты футуристов». «Взятых театров». Как Зимний или Кремль. «Долой рутину с оперных подмостков!» – ведь это не придумано Ильфом и Петровым. Революционеры от искусства и впрямь предлагали закрыть оперные театры за ненадобностью.

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Маяковский классическую музыку не любил. Но некоторые композиторы любили его стихи. К таким композиторам относился Шостакович. Он пытался положить эти стихи на музыку, но ему, как он сам говорил, мешало то, что он слышал живого Маяковского, помнил его интонацию. Тем не менее Шостакович все же сочинил музыку к произведению Маяковского – пьесе «Клоп». Это было в 1929 году, ставил спектакль Мейерхольд, которого Шостакович обожал. Шостаковичу не нравилась пьеса, не понравился и сам Маяковский в личном общении, а Шостакович не понравился Маяковскому. Но Мейерхольд уговорил обоих, и проект состоялся. Из музыки к «Клопу» Шостакович сделал сюиту.

Шостакович любил раннего Маяковского и говорил, что впоследствии Маяковский исхалтурился, называл его лакеем Сталина. Поэтому когда Шостакович прослышал, что Георгий Свиридов, уже в хрущевскую оттепель, сочиняет ораторию на стихи Маяковского, он сказал Свиридову: «Зачем вы это делаете? Ведь Маяковский – плохой поэт». На что Свиридов ответил: «Кто любит Маяковского, а кто – Долматовского». И они поссорились. У Шостаковича действительно есть цикл романсов на стихи Долматовского.

Шостакович оказался не прав. «Патетическая оратория» Свиридова – изумительное произведение. Ее вторая часть называется «Рассказ о бегстве генерала Врангеля». Певец описывает паническое бегство из Севастополя, а хор, заглушая его, поет «Ныне отпущаеши», как реквием по России.

И над белым тленом,

как от пули падающий,

на оба

колена

упал главнокомандующий.

Трижды

землю

поцеловавши,

трижды

город

перекрестил.

Под пули

в лодку прыгнул...

— Ваше

превосходительство,

грести? —

Грести!

Маяковского трудно петь из-за рубленого ритма и неточного размера, но современные рок-музыканты отлично справляются с этой задачей.

В 2005 году радиокомпания «Живое радио» предложила российским рок-музыкантам написать песни на стихи Маяковского. В результате вышли два диска под названием «Живой Маяковский». Тверская группа «Археоптерикс» выбрала стихотворение «Скрипка и немножко нервно», 1914 год.

Еще одна песня из этого двойного альбома. Группа «Алоэ» из Подмосковья, и тоже раннее стихотворение – «От усталости», 1913 год.

Земля!

Дай исцелую твою лысеющую голову

лохмотьями губ моих в пятнах чужих позолот...

И наконец, самая, пожалуй, известная композиция этого проекта. Группа «Сплин». У Маяковского это стихотворение называется «Лиличка!» с подзаголовком «Вместо письма», ну а песню для краткости назвали «Маяк». Стихи написаны в 1916 году.

Шостакович прав и в своей любви, и в своей ненависти к Маяковскому. Я сам пережил в юности страстное увлечение ранним Маяковским, а потом содрогался от отвращения, когда читал его хвалу расстрелу царской семьи или призыв к молодежи делать жизнь с товарища Дзержинского. Но он сам себя наказал за это предательство своего великого таланта.

Сейчас мы услышим совсем свежий опус – романс «Ночь» на предсмертные стихи Маяковского. Его написал Петр Поспелов – композитор, музыкальный критик и продюсер. Я его знаю по газете «Русский Телеграф», в которой мы оба когда-то работали. Романс написан и впервые исполнен летом 2017 года в Доме творчества композиторов «Сортавала» в Карелии. Ну а сейчас состоится его премьера на радио. Я рад, что Петр дал мне разрешение включить это сочинение в мою программу.

В сборниках Маяковского эти отрывки публикуются под заголовком «Неоконченное». Это послание адресовано любимой женщине, и каждая из трех женщин, которых он оставил на этом свете, - двух в Москве, одну в Париже - считала себя его адресатом.

Ты посмотри какая в мире тишь

Ночь обложила небо звездной данью

в такие вот часы встаешь и говоришь

векам истории и мирозданью

Поет Лиза Эбаноидзе. Скрипка - Семен Гуревич, альт - Анна Сорокина, фортепиано – Петр Поспелов. «Ночь».

(При просмотре ролика можно включить субтитры)

Далее в программе:

Акустический мастер-класс в Театре на Левом берегу Днепра.

«Родной язык» с писателем Эдуардом Тополем:

"Я прилетел в Америку с 8 долларами в кармане. Я знал 30 слов по-английски. У меня была пишущая машинка "Эрика", в которой советские таможенники поломали три буквы: на моих глазах специально. Мне надо было как-то состояться. Я работал по 14 часов в сутки без выходных. Когда жена мне кричала из другой комнаты: "Тебя к телефону!", я кричал: "Меня нет, я в Сибири!", потому что я должен был быть мысленно, целиком, как у Булгакова в "Театральном романе", в месте действия, котророе я описываю".

«Мои любимые пластинки»

Говорят и поют бомжи из Вятки.