В Белграде осудили слова посла Украины о наемниках из Сербии в Донбассе

Министерство иностранных дел Сербии выступило с жестким заявлением в адрес посла Украины в Белграде Александра Александровича. Таким образом сербский МИД отреагировал на недавнее интервью украинского дипломата, в котором он выступил с критикой российско-сербских отношений, а также поднял вопрос участия сербских наемников в конфликте на Востоке Украины.

Александрович, в частности, заявил, что Россия использует Сербию для дестабилизации Западных Балкан и Европы. Посол также утверждает, что Россия обучает сербских наемников. По его словам, сербских экстремистов использовали для попытки свержения черногорского правительства.

Государственный секретарь сербского МИДа Ивица Тончев назвал недопустимыми заявления посла Украины. Он подчеркнул, что "Сербия ведёт сбалансированную, корректную и последовательную внешнюю политику". Однако некоторые послы, по словам Тончева, "крайне недипломатично относятся к стране, оказавшей им гостеприимство". "Вся деятельность Александровича сводится к напрасным попыткам нарушить отношения между Республикой Сербия и Российской Федерацией", – заявил сербский дипломат.

Кроме того, МИД Сербии считает, что посол Александрович политизирует вопрос участия сербских граждан в конфликте на Востоке Украины. По данным украинской стороны, через Донбасс за последние годы прошли около 300 сербов. Они оказывали поддержку пророссийским формированиям. Сербия призвала власти в Киеве обратить внимание своего посла на недопустимость такого поведения. "В противном случае будут предприняты иные шаги, предусмотренные в подобных случаях", – сказано в заявлении сербского МИДа.