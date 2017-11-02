Антикоррупционный комитет Госдумы будет курировать спикер Володин

Спикер Госдумы Вячеслав Володин теперь будет курировать комитет по безопасности и противодействию коррупции при российском парламенте. Об этом сообщает РБК со ссылкой на собственные источники.

Собеседник издания рассказал, что обязанности в Госдуме были перераспределены после назначения бывшего главы фракции "Единой Россий" Владимира Васильева, курировавшего комитет, временно исполняющим обязанности главы Дагестана.

В 2013 году основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный обвинил Володина в том, что тот не задекларировал участок в дачном партнерстве "Сосны", находящийся в пользовании чиновника и примыкающий к территории, на которой стоит его дом. Позднее эта земля появилась в декларации.

В августе 2015 года Навальный заявил, что Вячеслав Володин скрывает источники доходов, на которые был построен дом в партнерстве "Сосны", и обвинил чиновника в получении взятки.