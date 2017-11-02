WSJ: 6 чиновников из РФ причастны к взлому серверов Демпартии США

Не менее шести российских чиновников связаны со взломом компьютеров Национального комитета Демократической партии США незадолго до выборов президента в прошлом году. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с расследованием.

По данным издания, американское Министерство юстиции собрало достаточно доказательств, чтобы предъявить обвинения шести российским официальным лицам по делу о кибератаках. Ожидается, что это произойдет в следующем году.

Обсуждение вопроса об официальных обвинениях пока находится на ранней стадии, утверждает The Wall Street Journal. Если чиновникам из России предъявят обвинения, это может стать для них проблемой при поездках за границу. По данным газеты, речи об арестах и тюремном заключении не идет.

В прошлом году хакеры взломали серверы Демократической партии США. Сайт WikiLeaks опубликовал тысячи писем из электронной почты комитета Демократической партии. Кандидат в президенты от демократов Хиллари Клинтон обвинила в кибератаке российские спецслужбы.

Расследование взлома серверов Демократической партии ведется уже около года. Над ним совместно работают федеральные агенты и прокуроры в Вашингтоне, Филадельфии, Питтсбурге и Сан-Франциско.