Путин в Иране, Медведев - в Китае. Эфир в 21:05

Руководитель Ирана аятолла Али Хаменеи предложил президенту России Владимиру Путину усилить сотрудничество с Ираном, чтобы вместе противодействовать международным санкциям и влиянию Соединенных Штатов. Об этом говорится на официальном сайте иранского лидера.

Хаменеи отметил сотрудничество двух стран в военной операции в Сирии, а действия коалиции во главе с США назвал неудачными. По его словам, благодаря кооперации России и Ирана можно добиться изоляции Соединенных Штатов, в том числе и благодаря отказу от доллара.

Владимир Путин назвал переговоры с иранским духовным лидером "обстоятельными, содержательными и полезными". Президент России заявил, что благодаря совместной работе с Ираном в Сирии удалось "достичь прогресса".

Путин встретился с аятоллой Али Хаменеи в среду, 1 ноября. Помимо этого, российский лидер провел трехстороннюю встречу с президентами Ирана и Азербайджана – Хасаном Роухани и Ильхамом Алиевым.

Иран – главный союзник России в военной кампании в Сирии. Москва и Тегеран общими усилиями поддерживают режим президента Башара Асада. Кроме того, Россия внесла большой вклад в развитие ядерной программы исламской республики: Москва помогала иранцам строить атомную электростанцию и два реактора.

Параллельно Путину премьер-министр России Дмитрий Медведев прибыл в Китай с двухдневным визитом для переговоров с председателем КНР Cи Цзиньпином и подписания пакета документов о сотрудничестве в сферах энергетики и сельского хозяйства.

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