СК возбудил дело после проверки мусорного полигона в Балашихе

В Подмосковье возбудили уголовное дело после проверки мусорного полигона твёрдых бытовых отходов "Кучино" неподалёку от Балашихи. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник в Следственном комитете в Балашихе.

В пресс-службе Следственного комитета Московской области подтвердили, что уголовное дело возбуждено по статье "о нарушении правил обращения экологически опасных веществ и отходов". Максимальный срок наказания по этой статье – пять лет. Обвинение следователи пока никому не предъявили. Арендатором полигона является компания "Заготовитель". Там заявили, что об уголовном деле им пока ничего неизвестно.

Прокуратура Московской области выявила, что в результате работы полигона произошло загрязнение почвы, а остатки вредных веществ попадали в больших концентрациях в реку Пехорку. Кроме того, по данным проверки, компания "Заготовитель" производила захоронения отходов без разрешительной документации за пределами полигона.

Жители Балашихи неоднократно заявляли о нарушениях в работе полигона "Кучино". Однако проверку начали только после "Прямой линии" с президентом России Владимиром Путиным в середине июня. Тогда жители Балашихи рассказали президенту об опасной экологической обстановке в районе. В Генпрокуратуре заявили, что к нарушениям в работе полигона причастны органы экологического контроля и исполнительной власти региона.