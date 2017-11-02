Трамп утвердил Джерома Пауэлла на пост главы Федерального резерва

Президент США Дональд Трамп утвердил Джерома Пауэлла на пост главы Федеральной резервной службы США.

Предложенную кандидатуру должен одобрить Сенат. По данным Financial Times, назначение Пауэлла поддерживает министр финансов Стивен Мнучин, поэтому проблем с утверждением Пауэлла в должности возникнуть не должно.

Пауэлл заявил журналистам, что в своей новой должности будет уделять первоочередное внимание на стабилизацию инфляции и сокращение безработицы в США.

Пауэлл заменит действующего руководителя Федерального резерва Джаннет Йеллен. Ее полномочия истекают в феврале 2018 года. Назначение Пауэлла станет первым случаем с 1978 года, когда новый президент не попросит действующего председателя Федерального резерва остаться на второй срок.