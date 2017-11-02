Хоккеист Александр Овечкин заявил о создании "Команды Путина"

Российский хоккеист и капитан американской команды Washington Capitals Александр Овечкин заявил о создании общественного движения Putin Team в поддержку Владимира Путина. Об этом спортсмен написал в инстаграмме.
Овечкин не уточнил, чем именно будет заниматься его организация.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что об инициативе хоккеиста Путин пока не знает.
В январе 2017 года в интервью телеканалу CNN Овечкин назвал себя "политически нейтральным".
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