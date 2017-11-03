Поэта из Орла Александра Бывшева вновь судят по делу об экстремизме

Уголовное дело в отношении орловского поэта Александра Бывшева направлено в суд. Его обвиняют в разжигании ненависти из-за стихотворения "На независимость Украины".

В пятницу Бывшев написал у себя в Фейсбуке, что его стихи были признаны экстремистскими по решению местного губернатора. Самого автора об этом поставили в известность только недавно.

В январе 2017 года у Бывшева прошли обыски. Следователи изъяли компьютер. На новый допрос поэта вызвали 19 октября.

До августа 2014 года Александр Бывшев работал учителем немецкого языка в средней школе, однако после публикации в местной газете "Заря" стихотворения "Украинским патриотам" его отстранили от работы, а бывшие коллеги и ученики выступили против него в суде.

Стихотворения "Украинским патриотам" и "Украинские повстанцы", в которых Бывшев осудил действия России по отношению к Украине и аннексию Крыма, признаны экстремистскими. Сам поэт внесен в федеральный список экстремистов, его банковские счета заблокированы.

Летом 2015 года Бывшев был осужден за свои стихи на 300 часов обязательных работ по статье о "разжигании ненависти или вражды" в отношении группы лиц "русские".