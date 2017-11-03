Мэр Владивостока ушел в отставку после обвинений в коррупции

Мэр Владивостока Игорь Пушкарев, отстраненный по решению суда со своего поста и находящийся под следствием, сегодня написал заявление об отставке. Об этом сообщает интернет-проект Сибирь.Реалии со ссылкой на администрацию города. Сам экс-чиновник сейчас содержится в СИЗО "Матросская тишина". Исполнять обязанности главы будет первый заместитель Андрей Литвинов.

В аккаунте Пушкарева в Facebook опубликовано фото заявления и обращение к горожанам.

Обвинения в свой адрес Пушкарев назвал "надуманными и ничем не подтвержденными", а также пожаловался на "абсурд, несправедливость и предвзятость". Он подчеркнул, что докажет свою невиновность, а также поблагодарил всех жителей Владивостока и Приморья за поддержку.

Уголовное дело против Пушкарева следственный комитет возбудил в июне 2016 года, после чего мэр был задержан. Его обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями, коммерческом подкупе и получении взяток на общую сумму 75 миллионов рублей. В администрации города, на местных предприятиях и в загородном доме мэра прошли обыски. Ущерб бюджету города ФСБ оценивает в 160 миллионов рублей.



В администрации Владивостока Сибирь.Реалии сообщили, что новый глава города будет избран думой из кандидатов, прошедших конкурсный отбор. Процедура займет около полугода.