Власти Палестинской автономии подадут в суд на Великобританию

Власти Палестинской автономии намерены подать в суд на Великобританию за декларацию Бальфура, которая 100 лет назад заложила основу для создания будущего государства Израиль. Об этом сообщило официальное информационное агентство автономии WAFA.

По информации агентства, МИД Палестинской автономии, начинает работу над процедурами в британских судах против Лондона для "исправления ошибки столетней давности". В МИДе полагают, что цель иска – "убедить британское правительство извиниться и выплатить разумные репарации".

Кроме того, агентство отмечает, что власти автономии выразили "разочарование" тем, что британские власти не отменили юбилейные торжества поводу юбилея принятия декларации. Они прошли в Лондоне с участием главы правительства Израиля Биньямина Нетаньяху.

Во время встречи с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй Нетаньяху заметил, что Палестинская автономия должна признать израильское государство. Мэй в свою очередь подчеркнула, что гордится ролью Великобритании в создании государства Израиль. Однако, по словам британского премьера, Лондон имеет "опасения по поводу незаконных поселений" на палестинских территориях.

Накануне столетия декларации Бальфура в Палестинской автономии прошли демонстрации против позиции Лондона по этому вопросу. Во время акций протестующие сожгли несколько флагов Великобритании. Участники выкрикивали оскорбительные лозунги в адрес Мэй и Артура Бальфура, который в 1917 году занимал пост министра иностранных дел Великобритании.

Декларация "о создании в Палестине национального очага для еврейского народа" была обнародована 2 ноября 1917 года. Тогда министр иностранных дел Великобритании Артур Бальфур направил письмо лорду Лайонелу Уолтеру Ротшильду, лидеру британских сионистов. В документе Лондон поддержал идею создания еврейского государства. Палестинская автономия считает декларацию Бальфура исторической ошибкой, которая после образования государства Израиль в 1948 году привела к изгнанию сотен тысяч арабов.