Нравственность вместо контрацепции

На предстоящем всероссийском интернет-уроке по профилактике ВИЧ школьники старших классов не услышат слова "презерватив": чиновники Министерства образования предложили употреблять вместо него эвфемизмы, сочтя его "недопустимым". Об этом стало известно из поста в Facebook, в котором руководитель группы некоммерческих организаций «Центр современных образовательных технологий» Сергей Буланов, которому предстояло готовить онлайн-урок, рассказал о своем отказе проводить его в той форме, которую предлагали в министерстве.

Сергей Буланов

У меня сегодня дебют (не половой). Впервые в жизни совещание в минобрнауки закончилось скандалом по моей вине. Я отказался писать тексты ответов студентам и старшеклассникам - участникам открытого интернет-урока по профилактике ВИЧ. Никогда этого не делал, проводя мероприятия любого уровня - и всероссийские, и международные. Всегда с трансляцией. Всегда с живым словом.

- А если студенты назовут недопустимое слово на всероссийском мероприятии Минобрнауки и это услышат в трансляции?

- Презерватив???

- Мы останавливаем совещание, я иду докладывать о вас руководству.

Сам не понимаю - жалуюсь, или хвалюсь...

В комментарии газете "Коммерсантъ" Буланов уточняет, что и почему смутило сотрудников Министерства образования.

Исполнители проекта предложили чиновникам отказаться от практики использования в видеоуроке заранее подготовленных ответов и провести обсуждение вопросов профилактики в игровой форме, например устроив баттл между студенческими командами из двух регионов. «Но нам рекомендовали говорить о нравственности, дабы уйти от скользких тем»,— посетовал Сергей Буланов. Он добавил, что «тема достаточно широко представлена в школьном образовании, но в настоящее время Министерство образования заняло удивительную позицию, основанную на подмене профилактики ВИЧ (а это преимущественно вопросы личной гигиены) профилактикой нравственных ценностей».

Скандал вызвал широкий отклик в Сети.

Денис Яцутко

Минобрнауки, которое мы заслужили.

Накидайте в каменты эвфемизмов к слову "презерватив". А то я что-то теряюсь.

Boris Banchevsky

"Изделие N2" всегда называлось - и ничего, жили.

Nikolay Chudakov

Предлагаю заменять эвфемизмами слово "Минобрнауки"!

В Facebook по этому поводу случился спонтанный конкурс частушек, многие из которых здесь процитировать не удалось по причине их нецензурности.

Bagum Cegob

На мосту стоит машина,

та машина – без колёс:

разобрала всю резину

на эвфемизмы молодёжь.

Девки по лесу гуляли,

встретили Григория.

Глядят: на член Григория

надета аллегория!

Serge Greenberg

Моя милка не капризна,

Чуть минутка - шмыг в кровать.

Я же только эвфемизмы

Успевают надевать

Dinka Rotwain

В супермаркете кассирша

оскорбляет перлами:

"Нет у нас таких размеров

для твоей гиперболы!"

Горелик Елена

Мы с миленочком ходили,

Да присели на кровать.

В министерстве запретили

Называть, что надевать.

Семен Кузьмин

Раз такой императив,

Акцию устроим:

Брось в ведро презерватив!

Натяни синоним!

Реальность наверняка окажется скучнее.

Ирина Волкова

я думаю, там будет что-то вроде "средство контрацепции"

Dmitry Andrievsky

справедливости ради, если в правильном контексте - то вполне понятно. "Перед тем как заняться любовью с партнером не забудьте надеть средство защиты" - здесь вряд ли кто-нибудь, кроме как если специально, будет представлять себе щит или очки.

Однако комментаторы справедливо указывают, что использование подобных обобщающих терминов в случае с неопытными подростками может привести к недопониманию - и серьезным последствиям в виде беременностей или инфекций.

Дарья Вдовенко

знаю историю, которая закончилась с такими предположениями не слишком удачно, в том смысле, что девушка в 14 лет получила нежелательную беременность. на вопрос как же вы предохранялись, молодые люди не поняли о чем речь и в голове не связали это с презервативами. ну потому что никто с ними об этом не говорил. так что, как по мне, не надо ерничать с эвфемизмам, взял член в руку и натянул на него презерватив по инструкции из пачки. все.

Онлайн-урок по профилактике ВИЧ приурочен к Всемирному дню борьбы со СПИДом 1 декабря и проводится по заказу Министерства образования и науки с 2015 года. Чиновники министерства отказались комментировать конфликт с исполнителем онлайн-урока, сообщает РБК. В Сети тем временем множатся возмущенные реакции.

Татьяна Мэй

Отлично, просто зашибись. По всему миру проводится День борьбы с ВИЧ, а у нас, судя по всему, собираются проводить День борьбы за него. В минобразе обсуждали открытый он-лайн урок по профилактике ВИЧ. Выяснили, что юношество не должно даже слышать слово "презерватив".

Все спятили. А я еще пыталась поверить людям, говорившим, что Васильева - вменяемый адекватный человек. Увы, правы были те, кто сразу сказал, что она попросту богомольная баба, и больше ничего.

Дмитрий Гудков

Как говаривал Бисмарк, «Если хотите уничтожить Россию — говорите о нравственности, а не о контрацепции».

А все ведь начинается с малого: с фальшивых диссертаций у министров, с петриков, вхожих в Думу, с чисток чиновниками своих энергетических тел. А кончается эпидемией ВИЧ.

Тут ведь не нужно никаких коварных планов западных партнеров, нам и собственных «партнеров» хватает: строящих церкви на месте НИИ, взасос целующих мироточащие бюсты и дрожащих над своими биоматериалами.

Ну что же, как водится: берегите детей.

Антон Максимов

Проблема носит системный характер, системный. Полностью закрыты программы по раздаче шприцов и презервативов, сплошная <черт побери> нравственность кругом, церковные пения и избавление от проблем путем прикладывания подорожника.

Мария Мытарева

Оказалось,передачу ВИЧ предотвращает нравственность, а не презервативы. Перед глазами сразу же возникла реклама из московского метро, где слоган гласит, что надо спать только с тем, кому доверяешь. доверие, кстати, тоже НЕ убивает ВИЧ. Во Франции презервативы выдают бесплатно, лишь бы пользовались.....

Andrey Zakharov

Напомню, что Россия находится на третьем месте в мире по числу новых случаев заражения ВИЧ -- после ЮАР и Нигерии. Вот это настоящая угроза нации, а не мифические "ястребы Пентагона".

Чиновники Министерства образования не одиноки в своих представлениях о приоритете "нравственных ценностей" в деле предотвращения инфекций. В середине октября, когда Федеральная антимонопольная служба предлагала правительству снизить цены на презервативы и активнее пропагандировать их в качестве средства профилактики, в том числе на уроках сексуального просвещения в школах, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко охарактеризовал эту инициативу как "призыв к безнравственности" и заявил, что лучшая защита от ВИЧ - "уважение к женщине".