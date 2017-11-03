Кто подставил президента Путина? Эфир в 19:05

На этой неделе президент Владимир Путин на встрече с общественными деятелями и правозащитниками заявил о том, что некие силы в России "целенаправленно и профессионально" собирают биологический материал представителей разных этносов в стране. Глава государства не стал конкретизировать ситуацию, поэтому точно неизвестно, что он имел ввиду. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщил прессе, что об этом факте президенту доложили спецслужбы. Журналисты связали слова главы государства с недавними публикациями в СМИ о том, что сбор биологических данных россиян несет в себе угрозу создания биологического оружия, направленного против конкретной расы.

Президент сделал вброс и больше это не комментирует. Теперь тема гуляет от ученых к политикам, от кремлевских чиновников до Роспотребнадзора. Встает вопрос – президент умышленно, в очередной раз, пнул мифический Запад в нечистоплотных замыслах или сказал то, что его беспокоит, правда не разобравшись в вопросе.

​Участники программы: политик Владимир Семаго, доктор биологических наук, генетик Светлана Боринская, руководитель лаборатории геномной географии Института общей генетики РАН Олег Балановский. ​