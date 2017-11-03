Власти Челябинска запретили жителям города встречать Путина в противогазах

Администрация Челябинска запретила жителям города ходить в противогазах во время визита президента России Владимира Путина. Об этом сообщает URA.RU.

По данным агентства, с помощью противогазов челябинцы хотели привлечь внимание к экологическим проблемам региона. Обсуждение акции проходит в социальных сетях. После этого на официальном сайте городской администрации появилось сообщение, в котором власти просят горожан не участвовать в акции из-за отсутствия согласования публичного мероприятия в установленном порядке.

Путин планирует посетить Челябинск 8–9 ноября в рамках российско-казахстанского форума и встретиться там с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.

