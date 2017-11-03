Во Франции вынесен приговор брату "тулузского террориста"

Во Франции завершился самый громкий судебный процесс года – суд над Абделькадером Мера, обвиняемым в пособничестве его брату, террористу Мохаммеду Мера. В марте 2012 года 24-летний Мохаммед Мера убил трех французских военных и напал на учащихся еврейской школы Оцар-Ха-Тора в Тулузе. Тогда погибли трое детей и учитель. Сам террорист был убит при штурме его квартиры силами спецназа. Сегодня суд присяжных приговорил его брата к 20 годам заключения, признав его виновным в пособничестве терроризму, но не в причастности к убийствам.

В самой семье Мера трое из пятерых детей стали исламскими фундаменталистами. В суде выступил старший из братьев Мера – Абдельгани, публично отрекшийся от братьев. Из-за своей женитьбы на француженке еврейского происхождения Абдельгани получил от Абделькадера несколько ножевых ранений еще в 2003 году. Старший Мера не выразил никаких сомнений в том, что именно Абеделькадер "своим примером, своей ненавистью сделал из Мохаммеда убийцу".

В течение всего суда Абделькадер Мера держался холодно и вызывающе, повторяя, что не имеет ничего общего с убийствами, совершенными Мохаммедом. Он отказался признать свою вину и просить прощения у жертв. Мера заявил, что не признаёт французского правосудия, а только законы Корана. Получивший прозвище Бен Бен в знак симпатии к Бен Ладену, Абделькадер не отрицал своей близости с Мохаммедом, который, по его словам, "наверняка обрел рай".

Несмотря на отсутствие вещественных доказательств причастности Абделькадера к убийствам, совершенным Мохаммедом, прокуратура потребовала для обвиняемого пожизненного заключения. Суд присяжных, однако постановил иначе, приняв во внимание лишь обвинения в пособничестве терроризму.

Близкие погибших не скрывали своего разочарования. Вот что заявил Самюэль Сандлер, отец убитого учителя еврейской школы Джонатана Сандлера и дедушка двоих погибших учеников, Арье и Габриэля:

– Я очень подавлен этим решением. Мой сын и мои внуки потеряли жизнь, мне кажется, следовало лишить нормальной жизни брата и пособника убийцы, приговорив его к пожизненному заключению. Суд не нашел вещественных доказательств причастности старшего Мера к убийствам. Однако огромное число свидетелей, в том числе следствие, выразили свою полную убежденность в том, что Абделькадер был наставником и подельником Мохаммеда. Без старшего брата младший не стал бы салафистом.

Мать одного из убитых Мохаммедом Мера десантников, Латифа ибн Зиатен, обвинила суд в наивности, призывая страну проснуться и прозреть. "Мохаммедов Мера у нас очень и очень много", – сказала она.

Суд над Абделькадером Мера идет на фоне роста числа антисемитских выходок и преступлений во Франции. Еврейской общиной страны относительная мягкость приговора в отношении Абделькадера Мера может быть воспринята как очередной плохой сигнал. Однако, как стало известно, генеральная прокуратура Франции решила обжаловать приговор, так что дело Мера получит продолжение.