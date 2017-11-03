СМИ: у семьи экс-полковника МВД Захарченко нашли новые миллиарды

Следствие нашло у родственников бывшего полковника МВД России Дмитрия Захарченко наличные деньги в разных валютах на общую сумму около 9 миллиардов рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

По данным собеседника агентства, у членов семьи Захарченко обнаружили более 374 миллионов рублей, свыше 140 миллионов долларов, более 2 миллионов евро, а также четыре дорогостоящие иномарки и 13 квартир. Две из них, как утверждается, бывший полковник использовал как денежные хранилища. Всё это имущество было изъято. Генпрокуратура России намерена через суд конфисковать его в пользу государства. Соответствующий иск Никулинский суд Москвы рассмотрит 10 ноября.

Дмитрий Захарченко занимал пост заместителя начальника Управления экономической безопасности МВД России. Он курировал борьбу с преступлениямив топливно-энергетическом комплексе. В сентябре прошлого года Захарченко арестовали по подозрению в коррупции. При обыске у него нашли иностранную валюту на сумму 8 миллиардов рублей.