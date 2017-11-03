Белорусского оппозиционера Статкевича арестовали ещё на 10 суток

Белорусского оппозиционера Николая Статкевича арестовали еще на 10 суток. В настоящее время политик уже находится под стражей – в конце октября суд в Минске приговорил его к пяти суткам ареста.

Статкевича заключили под стражу за участие в акции против совместных учений России и Белоруссии "Запад-2017". Теперь к этому сроку суд добавили ещё 10 суток ареста за пикет у стен "Центра изоляции правонарушителей" в Минске 7 октября. В тот день Статкевич вышел на свободу после очередного ареста. Как заявила жена политика Марина Адамович, пикет был устроен по случаю его освобождения. Во вторник, 31 октября, Статкевич должен был отправиться в Киев, чтобы принять участие в сессии Парламентской ассамблеи "Евронест". Из-за лишения свободы политик на мероприятие не приехал.

Николай Статкевич – лидер незарегистрированной партии "Народная Громада". В декабре 2010 года он участвовал в президентских выборах в Белоруссии. В мае 2011 года Статкевича приговорили к шести годам лишения свободы в колонии усиленного режима "за организацию массовых беспорядков". В августе 2015 года его помиловал президент Александр Лукашенко. После этого оппозиционера регулярно задерживали и приговаривали к небольшим срокам лишения свободы. Только в этом году Статкевича задерживали шесть раз.