Исполнилось 60 лет со дня полета собаки Лайки в космос

Сегодня исполняется 60 лет полету собаки Лайки в космос. Она стала первым живым существом, выведенным на орбиту Земли. Собака отправилась в космос 3 ноября 1957 года – спустя месяц после запуска первого искусственного спутника. Ее полет готовили несколько лет.

Обратно Лайка не вернулась – она задохнулась от перегрева уже через шесть часов после старта. Перед полетом собаку прооперировали; ей установили датчики дыхания и датчик пульса. Ученые не планировали возвращать Лайку на Землю – тогда этого не позволяла техника.

Полет собаки на околоземную орбиту доказал, что живое существо способно пережить невесомость и может летать в космос. Этот эксперимент позволил ученым и конструкторам начать разработку космического корабля, на борту которого может находиться человек.

В Москве перед зданием Института военной медицины, где готовился полет Лайки, в 2008 году установили бронзовый памятник. Скульптура собаки в натуральную величину установлена на элемент ракеты, визуально напоминающий раскрытую ладонь.