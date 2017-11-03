В Зимбабве задержали американку за сравнение президента с гоблином

Американскую журналистку задержали в Зимбабве за сравнение президента Роберта Мугабе с гоблином. Марта О'Донован работает на местном телеканале Magamba TV. На своей странице в твиттере она написала про "гоблина", чьи родственники купили "Роллс-ройс". Имени президента Зимбабве в публикации журналистка не назвала, однако известно, что недавно такой автомобиль ввезли в страну сыновья Мугабе.

Журналистку арестовали в пятницу утром, полиция провела в её квартире обыск и изъяла ноутбук. На задержанную завели дело о "подрыве авторитета и оскорблении президента". Теперь ей грозит тюремное заключение на срок до года. Посольство США в Зимбабве подтвердило, что американку задержали, и пообещало следить за ситуацией.

В начале октября в Зимбабве задержала журналиста арестовала журналиста частной ежедневной газеты NewsDay Кеннета Ньянгани. Он опубликовал материал о том, что жена президента Мугабе передала сторонникам по партии в качестве пожертвования свою одежду, а также нижнее белье. Репортера обвинили в клевете. Ему грозит до шести месяцев тюрьмы и штраф 200 долларов.

Роберт Мугабе правит Зимбабве с 1980 года (с 1987 - в должности президента). Сейчас ему 93 года.