Карлес Пучдемон заявил, что будет участвовать в выборах в Каталонии

Отстранённый от власти глава Каталонии Карлес Пучдемон готов выставить свою кандидатуру на региональных выборах, но кампанию будет вести из-за границы. Об этом он заявил в интервью бельгийскому телевидению RTBF.

По словам Пучдемона, благодаря глобализации "предвыборную кампанию можно вести откуда угодно". Политик отметил, что считает себя и своих соратников "легитимным правительством" Каталонии.

30 октября Карлес Пучдемон и пять членов правительства Каталонии уехали в Бельгию. На этой неделе испанский суд арестовал восьмерых из девяти уволенных министров правительства Каталонии по делу о попытке автономии отделиться от королевства. Пучдемона вызвали в суд в качестве свидетеля по делу о мятеже. Но политик остался в Бельгии и предложил дать показания по видеосвязи. В Мадриде на такие условия не согласились.

После референдума о независимости Каталонии, центральные власти Испании ввели в провинции прямое правление. Мадрид распустил парламент Каталонии и уволил местное правительство. На 21 декабря в автономии назначены региональные выборы.