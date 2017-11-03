Сбербанк убрал из своего отчёта критику "Роснефти" и Игоря Сечина

Из отчёта Сбербанкао состоянии российского нефтегазового сектора убрали критику госкорпорации "Роснефть" и её главы Игоря Сечина. Об этом пишет газета "Ведомости".

В изначальном варианте документа аналитики писали "органический рост будет слишком медленным, чтобы удовлетворить амбиции гендиректора". По данным "Ведомостей", в исправленной версии "амбиции гендиректора" заменили на "амбиции компании", а критика госкорпорации отсутствует.

В руководстве исследовательского центра Сбербанка заявили, что отчёт был выпущен с нарушением стандартов качества аналитики, из-за чего его пришлось отозвать. Документ раскритиковали и в самой "Роснефти". В пресс-службе компании заявили, что эксперты Сбербанка "вышли за рамки своей компетенции, перейдя на личности и геополитику".

Sberbank Investment Research разослал клиентам отчет с анализом экспансии "Роснефти" и роли главы компании Игоря Сечина в принятии стратегических решений. Как говорится докладе, "инвесторы предполагали, что компания займется снижением долга и переварит новый бизнес, особенно после коллапса цен на нефть в конце 2014 года и попадания компании под американские и европейские санкции". Эксперты пишут, что вместо этого "Роснефть" делала инвестиции "без четкой сфокусированности".