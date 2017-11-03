Россия в ответ на "список Магнитского" запретила въезд десяткам канадцев

Россия запретила въезд десяткам граждан Канады. Такие меры были приняты в ответ на санкции Канады против 30 россиян, внесённых в местную версию "списка Магнитского". Как заявила представитель МИД России Мария Захарова, Москва ввела ограничения, исходя из "принципа взаимности".

О санкциях против ряда российских граждан стало известно в пятницу. В "чёрный список" попали глава Следственного комитета Александр Бастрыкин и бывший начальник ведомства при МВД Алексей Аничин. Штрафные меры также ввели против судьи Сергея Подопригорова – в 2008 году он постановил арестовать Магнитского.

Все банковские счета фигурантов черного списка на территории Канады будут заморожены. Им также нельзя будет выдать политическое убежище на территории страны. Всего в списке 52 человека; кроме россиян там также находятся граждане Венесуэлы и Южного Судана.

"Акт Магнитского" был принят Конгрессом США в конце 2012 года. Своя версия "закона Магнитского" есть также в Великобритании. Документ назвали в память о юристе фонда Hermitage Capital Сергее Магнитском. Он раскрыл схему крупных хищений из российского бюджета. Российские власти обвинили юриста в уклонении от уплаты налогов. Он умер в московском СИЗО в 2009 году.