СМИ: бюджетников принуждают идти на концерт в День народного единства

В Москве работников бюджетной сферы и студентов принуждают участвовать в митинге-концерте в честь Дня народного единства 4 ноября. Как сообщает радио "Эхо Москвы", на мероприятие в спортивном комплексе "Лужники" отправляют сотрудников госпредприятий и университетов, а места на стадионе уже якобы распределили между организациями.

Пользователи социальных сетей также пишут, что в обмен на участие в митинге им предлагают дополнительные отгулы, а в случае отказа грозят лишить премии или уволить с работы.

Ожидается, что на митинг-концерт "Россия объединяет" придёт не менее 80 тысяч человек. На него приглашены звёзды эстрады и общественные деятели. Ожидается, что на мероприятии выступит президент Владимир Путин. Празднование организовала Общественная палата России. Власти Москвы отрицают, что зрителей на концерт собирать принудительно. Как заявили в Общественной палате столицы, люди придут туда сами, чтобы посмотреть на отреставрированные "Лужники".