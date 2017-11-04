Бывший советник Трампа встречался с чиновниками в России

Бывший советник предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Картер Пейдж дал показания в комитете по разведке США по делу о предполагаемом вмешательстве России в американские выборы. Об этом сообщает газета The New York Times.

По данным издания, Пейдж признал, что во время своего визита в Москву в июле 2016 года, во время предвыборной кампании Трампа, встречался с российскими чиновниками. "Я быстро поздоровался с парой человек. И все", — цитирует слова Пейджа The New York Times. Пейдж отметил, что один из них был некий высокопоставленный чиновник. Но экс-советник Трампа не смог сказать, кто именно это был.

Вскоре после поездки, Пейдж перестал работать советником в кампании Трампа, а остальные советники дистанцировались от него, отмечает издание.

В США ведется расследование вероятного вмешательства России в президентские выборы в США. В начале августа спецпрокурор США Роберт Мюллер созвал большую коллегию присяжных для расследования "российского следа" в прошлогодних выборах. Мюллер выясняет, имел ли место сговор штаба Трампа с Кремлем с целью подорвать позиции соперника Трампа от Демократической партии Хиллари Клинтон. Москва свою причастность к выборам в других государствах категорически отвергает.