Главреда "Новых колёс" арестовали по делу о вымогательстве

Центральный районный суд Калининграда арестовал на два месяца депутата областной думы и главного редактора оппозиционной газеты "Новые колёса" Игоря Рудникова. Его обвиняют в вымогательстве 50 тысяч долларов в обмен за отказ от публикации "порочащих сведений" о калининградских чиновниках. Их имена не разглашаются. Об этом сообщает ТАСС.

Международная неправительственная организация "Комитет защиты журналистов" опубликовала обращение с требованием освободить Рудникова.

Рудникова арестовали 1 ноября. В редакции газеты "Новые колёса" прошли обыски. По данным калининградской прессы, полицейские избили Рудникова, из-за чего ему понадобилась госпитализация. По информации портала "Новый Калининград", ночью руководителя издания увезли из больницы сотрудники Федеральной службы безопасности.

Журналисты "Новых колёс" считают, что действия полиции в отношении Рудникова связаны с публикациями об элитной недвижимости, которой предположительно владеет глава местного следственного управления Виктор Леднев.