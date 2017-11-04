Netflix прекратил сотрудничество с актером Кевином Спейси

Американский видеосервис Netflix официально разорвал отношения с продюсером и кинозвездой Кевином Спейси, обвиненным в сексуальных домогательствах.

Спейси в течение четырех лет снимался в популярном сериале "Карточный домик", который транслировал Netflix. Производство сериала временно закрыто. Netflix также прекратил производство биографического фильма "Гор" об американском писателе Горе Видале, в котором Спейси должен был играть главную роль.

29 октября актер Энтони Рапп сообщил в интервью о домогательствах Спейси 30 лет назад. На тот момент Раппу было 14 лет, Спейси – 26. Кевин Спейси выпустил заявление, что ничего помнит об инциденте, а также признался, что он гей. Через несколько дней о неподобающем сексуальном поведении Спейси сообщили и несколько работников съемочной группы, занятой на сериале "Карточный домик".

Два эпизода последнего, шестого сезона "Карточного домика" уже отсняты. В настоящее время сценарий фильма перерабатывается, из него удалена роль конгрессмена Франка Андервуда, которого играл Спейси.