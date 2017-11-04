В Якутии напали на журналистов. Ведется следствие

Полицейские задержали одного из нападавших на журналистов издания "Якутия.Инфо". Им оказался экс-глава Фонда будущих поколений Якутии Николай Фомин. Об этом сообщает сайт "Сибирь.Реалии" со ссылкой на представителей МВД.

3 ноября на редакцию издания "Якутия.Инфо" в Якутске напали три человека. По словам журналистов, Фомин требовал удалить с сайта один из материалов. Сотрудники редакции отказались это сделать, после чего двоих журналистов избили. Один из них получил удар электрошокером.

Пострадавшие журналисты связывают нападение с публикацией материала о создании в 2014 году сайта "Молодежный портал", на который были выделены средства из республиканского бюджета. Портал проработал примерно год. Последняя публикация на сайте датирована 2015 годом. Фомин курировал этот проект.

Следственный комитет России по Якутии проводит проверку по факту нападения на журналистов.