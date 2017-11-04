В Красноярске арестованы трое участников "Артподготовки"

Суд в Красноярске арестовал на два месяца участников движения "Артподготовка" Александра Зайцева, Петра Исаева и Романа Марьяна, передает корреспондент Радио Свобода. Как рассказал адвокат Кирилл Зюзин, арестованных подозревают в участии в массовых беспорядках. О каких именно событиях идёт речь, защитник не уточнил.

У участницы "Артподготовки" в Красноярске Оксаны Походун прошёл очередной обыск. У нее изъяли технику. Против Походун возбуждено уголовное дело. Её обвиняют в публикации на своей странице в социальной сети изображений экстремистского характера. По этому делу уже проходили обыски. Сейчас следствие закончено и дело передано в прокуратуру. По словам Походун, новый обыск был связан с делом "Артподготовки".

Основателем движения "Артподготовка" является Вячеслав Мальцев. Он покинул Россию, где его обвиняют в призывах к массовым беспорядкам. Российские власти признали движение "Артподготовка" экстремистским и запретили его деятельность. Во многих городах проходят задержания и аресты сторонников Мальцева.