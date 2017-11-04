Навальный пообещал жителям Иркутска посадить мэра в тюрьму

В Иркутске на встречу политика Алексея Навального со сторонниками пришли более двух с половиной тысяч человек. Об этом сайту Сибирь.Реалии сообщил координатор иркутского Штаба Сергей Беспалов. По официальной информации администрации Иркутска их было не более семисот.

Мероприятие должно было начаться в пять часов вечера по местному времени. Но к этому часу площадка даже на половину не была заполнена. Волонтеры, которые проводили досмотр участников встречи, не справлялись с большим потоком людей.

В начале встречи Навальный заявил со сцены, что посадит в тюрьму мэра Иркутска Дмитрия Бердникова. "Сергей Беспалов, мой начальник Штаба, сказал совершенно неправильную вещь, что мы переизберем вашего Бердникова. Вашего Бердникова мы посадим в тюрьму. Согласны со мной?" - обратился Навальный к жителям города.

Оппозиционер сообщил, что его региональный штаб пятьдесят раз подавал заявки в администрацию Иркутска, чтобы организовать эту встречу, но мэрия не согласовывала проведение акции на удобных городских площадках. Состоялась эта встреча только благодаря предпринимателю Дмитрию Толмачеву (известному в Иркутске как Че Гевара), который предоставил территорию своей мебельной фабрики.

За несколько дней до приезда Алексея Навального в Иркутск на двери мебельного центра Толмачева неизвестные повесили голову свиньи. С бизнесменом беседовали сотрудники правоохранительных органов, предупреждая об ответственности за проведение несанкционированной акции. По информации штаба Навального, предпринимателю заблокировали счет в банке. Но встреча состоялась.​

Ранее власти Иркутска согласовали проведение встречи Алексея Навального со сторонниками 4 ноября на более просторной площадке в центре города, на острове Конный. Но иркутский Штаб посчитал это место неудобным.