В Петербурге задержаны двое противников "Русского марша"

В Санкт-Петербурге полиция задержала двух противников проведения акции националистов "Русский марш". Об этом сообщает "Медиазона" со ссылкой на журналиста Давида Френкеля.

Городские власти не согласовали шествие националистов, но в субботу несколько десятков человек собрались в районе станции метро "Спортивная" и собирались возложить цветы в память жертв большевиков.

По дороге к месту проведения акции националистов встретили двое активистов с плакатами "против национализма, ксенофобии, расизма". Их, а также одного из участников шествия, увезли в отделение, рассказал Френкель.