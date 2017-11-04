В США суд над Манафортом и Гейтсом начнётся в мае 2018 года

В США федеральный судья предложил дату начала процесса по делу Пола Манафорта, бывшего главы избирательного штаба президента Дональда Трампа – это 7 мая 2018 года. Вместе с Манафортом судить будут и его делового партнёра Рика Гейтса. Обоим ранее были предъявлены обвинения в совершении серии тяжких преступлений, включая заговор против США и отмывание денег.

Судья Эми Берман Джексон назначила на понедельник предварительные слушания, на которых будет принято решение по вопросу о начале процесса. Судья также постановила, что Манафорт и Гейтс должны оставаться под домашним арестом. Эми Берман Джексон распорядилась, чтобы адвокаты обвиняемых не обсуждали обстоятельства дела за пределами суда. Она подчеркнула, что речь идет об "уголовном процессе", а не PR-кампании.

В случае признания виновными, Манафорт и Гейтс могут быть приговорены к длительным срокам заключения, сообщает "Голос Америки".

Предъявление обвинений Манафорту и Гейтсу – это первые результаты работы спецпрокурора Роберта Мюллера, расследующего вмешательство России в американские выборы.