В Бонне манифестанты призвали к выполнению соглашений по климату

В Бонне 4 ноября тысячи немцев вышли на улицы, требуя от правительства отказаться от использования угля в энергетике. Демонстрация приурочена к международной конференции по климату, которая откроется в Бонне в понедельник 6 ноября. Представители 195 государств, одобривших Парижские соглашения, в течение десяти дней будут обсуждать выполнение взятых на себя обязательств по противодействию глобальному потеплению.

Манифестанты призвали к выполнению Парижских соглашений 2015 года, которые предусматривают постепенный отказ от ископаемых видов топлива.

Президент США Дональд Трамп в самом начале своего президентства заявил о намерении выйти из Парижских соглашений, заявив, что роль человеческой деятельности в глобальном потеплении сильно преувеличинеа.

Агентства DPA и Reuters отмечают, что в научном докладе правительства США, опубликованном 3 ноября, подчёркивается, что изменения климата, "с высокой долей вероятности", вызваны именно хозяйственной деятельностью.