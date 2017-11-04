Запущенная из Йемена ракета перехвачена вблизи аэропорта Эр-Рияда

Вооружённые силы Йемена, находящиеся под командованием повстанцев-хуситов, нанесли ракетный удар по международному аэропорту в Эр-Рияде, столице Саудовской Аравии. Как сообщает CNN со ссылкой на министерство обороны Йемена, баллистическая ракета была выпущена в субботу, 4 ноября.

Саудовская Аравия заявила о перехвате ракеты, обломки которой упали к северо-востоку от Эр-Рияда. Ни жертв, ни значительного ущерба нет, сообщают саудовские источники. На видеокардах с места события, снятых из автомобиля и показанных по CNN, видны прерывистые вспышки пламени вблизи крупного здания.

Йеменское военное ведомство, руководимое шиитскими повстанцами-хуситами, заявило, что удар был успешным и достиг своей цели. В министерстве подчеркнули, что удар наносился баллистической ракетой дальнего радиуса действия. Ракета, как утверждается, произведена в Йемене (её название Burqan 2H).

Саудовская Аравия возглавляет коалицию государств, воюющих против повстанцев-хуситов, которые пользуются поддержкой Тегерана

1 ноября, как сообщало агенство Reuters и медицинские организации, коалиция под командованием Саудовской Аравии нанесла авиаудар по территории Йемена. Тогда погибли 26 человек. Было разрушено здание отеля ближайший рынок. Коалиция заявила, что удар наносился по месту, где сосредоточились вооружённые хуситы.