Президент США Дональд Трамп прибыл в Японию. Во время перелета он сообщил журналистам на борту своего самолета, что рассчитывает встретиться с президентом России Владимиром Путиным во время 12-дневной поездки по Азии. Трамп приземлился на авиабазе США в Токио 5 ноября после остановки на Гаваях, где он встретился с войсками США и посетил место нападения японцев на Перл-Харбор 7 декабря 1941 года.

Думаю, что мы встретимся с Путиным, - сообщил Трамп. "Нам нужна помощь Путина в Северной Корее, и мы встретимся с большим количеством лидеров," - сказал он. Он добавил, что Северная Корея является "большой проблемой для США и для всего мира, и мы хотим ее решить".

Одним из возможных мест для встречи будет форум Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Дананге, Вьетнам, 10-11 ноября. Кризис, связанный с разработкой Северной Кореей ядерного оружия, станет главной темой переговоров во время поездки Трампа по Азии, которая начнется со встреч с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

На авиабазе Йокота в западной части Токио Трамп и его жена Мелания встретились с некоторыми из 50 000 военнослужащих США, дислоцированных в Японии. В своем выступлении перед военнослужащими Трамп сказал, что "Япония является партнером и ключевым союзником США". "Вместе с нашими союзниками американские воины готовы защищать наш народ, используя весь спектр наших непревзойденных возможностей. Никто - ни один диктатор, ни режим, ни страна - не должны недооценивать американскую решимость", - сказал Трамп. Лидер Японии поддерживает жесткую политику Трампа в отношении Пхеньяна.

