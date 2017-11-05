Порошенко и Тиллерсон обсудили отправку миротворцев ООН на Украину

Администрация президента Украины сообщила, что президент Петр Порошенко и государственный секретарь США Рекс Тиллерсон обсудили возможность отправки миротворцев ООН на восточную Украину. В заявлении от 4 ноября говорится, что Порошенко и Тиллерсон провели телефонный разговор, в ходе которого они "скоординировали дальнейшие шаги по развертыванию международной миссии ООН" в сепаратистских районах Луганской и Донецкой областей, включая границу между этими районами и Россией, которые по мнению Киева, используются для доставки оружия и военнослужащих из России.

Борьба между правительственными войсками и поддерживаемыми Россией сепаратистами привела гибели более чем 10 000 человек на востоке Украины с апреля 2014 года. Несколько соглашений о прекращении огня, объявленных в рамках минских соглашений, подписанных в сентябре 2014 года и феврале 2015 года, чтобы положить конец конфликту - не удалось выполнить.

Президент России Владимир Путин в сентябре предложил разместить миротворцев ООН на линии соприкосновения, разделяющей стороны конфликта. Но план быстро вызвал критику со стороны как Киева, так и Запада, отчасти из-за опасений, что развертывание только вдоль линии фронта приведет к закреплению российского контроля над территорией, находящейся под властью сепаратистов.

По словам Порошенко, Тиллерсон сказал ему, что помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Весс Митчелл планирует посетить Украину в ноябре.