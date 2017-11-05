В Белоруссии проходит шествие в память жертв политических репрессий

В Минске 5 ноября прошло шествие в Куропаты в память жертв политических репрессий в Белоруссии, похороненных в этом месте. Маршрут санкционирован властями.

Участники собрались возле парка Челюскинцев и направились в лес Курапаты на окраине столицы. Акция организована Белорусским народным фронтом (БНФ).

По меньшей мере 30 000 человек были убиты и захоронены советскими властями в Куропатском заповеднике в 1930-х и 40-х годах.

В марте белорусские власти приостановили строительный проект возле охраняемого исторического объекта после протеста, продолжавшегося 15 дней. Протестующие заявили, что строительство бизнес-центра, прилегающего к заповеднику, осквернит память жертв Сталина. Режим президента Александр Лукашенко редко позволяет инакомыслие и протесты обычно подавляются.