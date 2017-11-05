В провинции Дейр-эз-Зор при подрыве автомобиля убиты 75 человек

На востоке Сирии в провинции Дейр-эз-Зор жертвами теракта стали десятки беженцев. По сведениям Сирийского правозащитного центра, не менее 75-ти человек погибли и 140 ранены 5 ноября при подрыве заминированного автомобиля в лагере сирийских беженцев. Они нашли убежище в провинции Дейр-эз-Зор, спасаясь от боёв между джихадистами, правительственными войсками и вооружённой оппозицией, которую поддерживают США.

Никто не взял на себя ответственности за нападение. Прежние подобные нападения совершали вооружённые группы террористической организации "Исламское государство".

Несколько дней назад сирийское правительство заявило о захвате города Дейр-эз-Зор, административного центра одноимённой провинции на востоке Сирии. Отряды "Исламского государства" отступили в пустынные районы на востоке Сирии, в направлении границы с Ираком.