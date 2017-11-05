The Guardian: прокурор Мюллер располагает фактами для новых обвинений

В США специальный прокурор Роберт Мюллер располагает достаточными свидетельствами, чтобы предъявить обвинения Майклу Флинну, бывшему советнику президента Дональда Трампа по национальной безопасности. Обвинения могут быть предъявлены и сыну Флинна. Речь идёт о расследовании предполагаемого сговора между помощниками Трампа и Россией. Об этом 5 ноября сообщила американская компания NBC News. Её журналисты, ссылаясь на разные источники, знакомые с ходом расследования, сообщили, что следственная группа Мюллера изучает факты отмывания денег и обмана федеральных агентов. Среди других возможных обвинений – роль Флинна в операции по высылке из США оппонента президента Турции в обмен на миллионные суммы в долларах. Британское издание The Guadian отмечает, что подтвердить обнародованную информацию канала NBC из других источников пока не удалось.

За неделю, начавшуюся с предъявления Мюллером обвинений Полу Манафорту и Рику Гейтсу, и новости о признании своей вины Джонджем Пападопулосом, Белый дом стал наращивать давление на специального прокурора. В связи с этим давлением спикер Палаты представителей Пол Райан заявил, что Мюллер должен продолжать расследование.

Майкл Флинн прослужил на посту советника Трампа лишь 24 дня и подал в отставку после того, как стало известно, что он обманул вице-президента Майка Пенса. Флинн дал Пенсу неверные сведения относительно своих контактов в российскими дипломатами, пишет The Guardian.